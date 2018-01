Basket: Aquila Trento cade a Sassari 78-67

(ANSA) - TRENTO, 8 GEN - "Non c'è molto da commentare su questa partita. Siamo partiti scarsi di energia, poi cercando di recuperare ci è mancata lucidità per riaprire realmente la gara". Così il coach dell'Aquila Basket Trento, Maurizio Buscaglia, dopo la sconfitta di ieri sera a Sassari per 78-67.

"Siamo arrivati anche a meno 7 - ha aggiunto - ma l'inerzia in realtà non è mai cambiata. È stata però una partita dove abbiamo fatto nel complesso confusione. Dobbiamo voltare pagina e pensare alla prossima sfida, cercando di cambiare quello che non è andato nell'avvicinarci alla gara. Nel complesso siamo mancati di aggressività e abbiamo pagato".

Si interrompe dunque a quota 9 la striscia record di vittorie consecutive della Dolomiti Energia Trentino: ora si giocheranno l'accesso alle Final 8 di Coppa Italia sabato prossimo al PalaTrento nel big match contro Avellino. (ANSA).