Turista ruba in negozio sportivo a Predazzo, denunciato

(ANSA) - TRENTO, 7 GEN - Un giovane turista, 21 anni, moldavo, ha rubato alcuni capi in un negozio di abbigliamento sportivo a Predazzo, in Trentino. L'episodio risale al pomeriggio del 5 gennaio e i commercianti si sono accordi ieri dell'ammanco, così hanno sporto denuncia. Consegnati i filmati delle telecamere del negozio ai carabinieri, il giovane è stato identificato e cercato in zona.

I militari l'hanno trovato con indosso alcuni dei capi rubati. Ha risarcito il negozio, che ha ritirato la querela.

