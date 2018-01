Soccorso alpino cerca scialpinista sul Bondone nella nebbia

(ANSA) - TRENTO, 7 GEN - Il soccorso alpino è impegnato nella ricerca di uno scialpinista sul monte Bondone di Trento, dov'è presente una fitta nebbia. La moglie dell'uomo è stata soccorsa nel pomeriggio, ferita dopo essere scivolata in un canalone.

L'allarme era stato dato dall'uomo, dopo che si erano accorti di avere sbagliato la via del rientro e si erano tolti gli sci per tentare la discesa. L'elicottero di Trentino emergenza è riuscito a recuperare la donna approfittando di un momento di assenza di nebbia. L'uomo invece non risulta ferito. (ANSA).