Sci nordico: Tour de Ski, vince norvegese Heidi Weng

(ANSA) - TRENTO, 7 GEN - Vittoria norvegese con Heidi Weng per il Tour de Ski 2018 al femminile oggi all'Alpe Cermis, in Trentino. L'ultima tappa in Val di Fiemme l'ha vista chiudere in 32:13.3, bruciando così il vantaggio che la connazionale Ingvild Flugstad Oestberg aveva alla partenza.

Due i duelli che si sono visti disputare in questa finale del 12/o Tour de Ski: quello tra Weng e Oestberg e quello tra Jessica Diggins (Usa) e Krista Parmakoski (Fin). Appena iniziata la salita Weng si è mostrata inarrestabile, vantando 35 secondi su Oestberg al km 8.1, mentre al traguardo il computo totale è arrivata a +48.5, lasciandola al secondo posto (33:01.8), mentre Diggins è arrivata sul gradino più basso del podio (34:36.5) e Parmakoski quarta.

Elisa Brocard, unica azzurra in gara, si è piazzata 17/a.

(ANSA).