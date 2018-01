Sci nordico: Tour de Ski, quarta vittoria per Dario Cologna

(ANSA) - TRENTO, 7 GEN - Quarto successo per Dario Cologna al Tour de Ski, oggi sull'Alpe Cermis della Val di Fiemme, in Trentino. Una vittoria mai in discussione, che si accoda ai successi 2009, 2011 e 2012 di un palmarès con anche tre ori olimpici e uno mondiale.

La partenza dell'elvetico, che ha chiuso in 28:52.1, è stata bruciante e dopo 1.8 km i distacchi sono rimasti invariati, con un +1:20 su Alexey Poltoranin, un +1:24 sul canadese Harvey e un +1:44 su Martin Johnsrud Sundby, agevolato dal non-start del russo Ustiugov. Dopo 6 km il gruppo inseguitore dista 1.15 dal leader, ma Sundby inizia a recuperare, con tutti appaiati in vista del rush finale per il secondo posto, conquistato dal norvegese Sundby (30:18.6). Terzo il canadese Harvey (30:22.7), 33/o l'azzurro Mirco Bertolina. (ANSA).