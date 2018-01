Sci nordico: Tour de Ski, Ghedina e Zorzi in pista

(ANSA) - TRENTO, 7 GEN - Kristian Ghedina e Cristian Zorzi sono scesi in pista all'evento open 'Rampa dei campioni' sull'Alpe Cermis, che anticipa le gare di chiusura del 12/o Tour de Ski, in Val di Fiemme, in Trentino.

"Le mie gambe sono un passato di verdure" ha scherzato dopo il traguardo Ghedina e Zorzi gli ha risposto: "Almeno sei più veloce di me a mangiare".

La vittoria è andata al francese Tao Quemere, mentre al femminile si è imposta la fondista trentina bronzo olimpico Antonella Confortola, 20/a assoluta.

Erano presenti anche il sei volte campione del mondo di corsa in montagna Jonathan Wyatt, marito di Confortola, il membro Fis Jeff Ellis, l'inventore del Tour de Ski, Juerg Capol, e l'argento olimpico Peter Schlickenrieder, decimo assoluto.

(ANSA).