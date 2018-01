Elezioni: Rossi, Dellai per vincere in Valsugana

(ANSA) - TRENTO, 7 GEN - "Il candidato per vincere la Valsugana ce l'abbiamo, eccome". Ad affermarlo è il governatore del Trentino, Ugo Rossi, che indica in Lorenzo Dellai la figura adatta a vincere nel collegio che ha visto nella scorsa tornata l'elezione di Giorgio Tonini (Pd), che ora ha raggiunto il limite dei cinque mandati.

"In Valsugana - sostiene Rossi in un'intervista al quotidiano locale Trentino - si può tornare a vincere anche in marzo.

Servono idee, dimostrazioni del fatto di saperle realizzare e affidabilità. Una figura che sappia parlare alle persone, esperienza e valore amministrativo. Quella persona noi l'abbiamo".