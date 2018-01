Truffe: denunciati sei dipendenti Arcese

(ANSA) - TRENTO, 6 GEN - Rubavano dai magazzini di Rovereto costosi pezzi di ricambio della ditta in cui lavoravano per utilizzarli in officine complici. Si tratta di sei dipendenti dell'Arcese Trasporti, denunciati a piede libero per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all'autoriciclaggio, a conclusione di un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo di Riva del Garda e della finanza.

I titolari dell'Arcese avevano denunciato ai carabinieri la presenza di cifre spropositate nelle fatture per l'acquisto dei pezzi di ricambio. L'indagine, denominata 'Operazione tre carte', ha portato a scoprire false fatturazioni da parte di ditte esterne di Milano, Verona e Brescia, che facevano risultare false manutenzioni su veicoli dell'Arcese. Illeciti profitti per circa mezzo milione di euro risultano essere stati accumulati a partire dal 2014. Il Tribunale di Rovereto ha disposto dunque una serie di sequestri a carico di un dipendente dell'azienda, 40 anni, ritenuto la mente del presunto gruppo criminale. (ANSA).