Sci nordico: Tour de Ski, mass start maschile a Poltoranin

(ANSA) - TRENTO, 6 GEN - Seconda mass start oggi al Centro del fondo di lago di Tesero, in Trentino, ultimo appuntamento prima della finale del 12/o Tour de Ski, domani sull'Alpe Cermis della Val di Fiemme. Lo svizzero Dario Cologna, leader di classifica, sembrava avviato a un'altra incredibile vittoria, ma si è fatto infilare prima dal kazako Alexey Poltoranin (38:40), poi da Andrey Larkov (+0.4) e Alex Harvey (+0.9). L'azzurro Francesco De Fabiani settimo dopo una prestazione costante anche se priva di acuti. Poco male per Cologna (+2.3), l'avversario diretto Sergej Ustiugov (+42.8), partito con qualche acciacco, non è riuscito a conquistare qualcosa di più della 14/a posizione, e ora lo svizzero partirà alla Final Climb con +1:14.4 su Poltoranin e +1.21.5 su Ustiugov. Per Cologna sarebbe il quarto incredibile successo (2009, 2011, 2012) in una carriera costellata di vittorie con anche tre ori olimpici e uno mondiale. Final Climb maschile domani alle 14.30. (ANSA).