Sci nordico: Tour de Ski, mass start a Heidi Weng

(ANSA) - TRENTO, 6 GEN - Prima delle due mass start del dodicesimo Tour de Ski oggi al centro del fondo della Val di Fiemme. Si concluderà domani sull'Alpe Cermis alle 11.30 con le atlete a partire in base ai distacchi odierni. La dominatrice assoluta è stata la norvegese Heidi Weng, che era incaricata di spingere al massimo per recuperare secondi preziosi sulla connazionale Ingvild Flugstad Oestberg, in vista del duello sulla pista Olimpia III.

La Weng, già campionessa lo scorso anno, ha chiuso in 29:07 imponendosi sulla finlandese Krista Parmakoski (+7.6) e sull'austriaca Teresa Stadlober (+8.6). Quarta posizione per la statunitense Jessica Diggins (+23.6) che pur era partita ottimamente, mentre la grande delusa di giornata è appunto la Oestberg (+35.2), giunta quinta compromettendo quanto di buono fatto fino ad ora e trovandosi adesso con soli 1.8 secondi di vantaggio prima della chiusura del Tour sull'erta estrema dello sci di fondo, la Final Climb del Cermis. L'unica azzurra in gara era Elisa Brocard, 15/a in 30:54.2. (ANSA).