Sci: Hirscher vince gigante Adelboden

(ANSA) - Adelboden (Svizzera), 6 gen - L'austriaco Marcel Hirscher - 51/o successo - ha vinto anche il classico slalom gigante di Adelboden in 2.28.63. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 2.28.80 e terzo il francese Alexis Pinturault in 2.28.84. Miglior azzurro e' stato il trentino Luca de Aliprandini 4/o in 2.29.77. Per l'Italia - con una buona prova complessiva - ci sono poi Manfred Moelgg 7/o in 2.29.98, Riccardo Tonetti 8/o in 2.30.20 e Florian Eisath 17/o in 2.31.56. Domani ad Adelboden slalom speciale.