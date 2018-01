Religione: Epifania a Bressanone con Dal Toso

(ANSA) - BRESSANONE (BOLZANO), 6 GEN - Nel duomo di Bressanone, l'arcivescovo Giovanni Pietro Dal Toso, su invito del vescovo Ivo Muser, ha presieduto la messa, parlando dell'importanza di una Chiesa missionaria. Nell'omelia ha raccontato la storia della propria vocazione per poi porre l'accento sui missionari originari della diocesi di Bolzano-Bressanone, segno del legame tra la Chiesa locale e la Chiesa universale.

In particolare, Dal Toso ha parlato del missionario della Cina Josef Freinademetz dicendo: "A lui ho pensato spesso nelle ultime settimane, riflettendo sul compito che il Papa mi ha affidato a favore delle missioni, come presidente delle pontificie opere missionarie e segretario aggiunto della congregazione per l'evangelizzazione dei popoli".

L'arcivescovo si è poi soffermato sul significato della Chiesa missionaria: "Possiamo essere testimoni del Vangelo soltanto se continuiamo ad essere cercatori di Dio", ricordando in questo contesto i Re Magi, capaci di riconoscere il Salvatore nel Bambino di Betlemme. (ANSA).