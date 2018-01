Pallavolo: Trentino Volley-Ravenna domani

(ANSA) - TRENTO, 6 GEN - "L'impegno con Ravenna sarà decisamente differente rispetto a quello che abbiamo affrontato pochi giorni fa con la Kioene". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, in vista della partita di domani al PalaTrento.

"Non possiamo pensare di avere risolto i nostri problemi fisici - ha aggiunto - ma cercheremo ancora una volta di puntare sull'aggressività e sulla determinazione, ricordandoci che otto vittorie consecutive significano sicuramente qualcosa. La Bunge è una squadra dotata di grande tecnica, con statistiche simili alle nostre e migliori prima dell'infortunio di Marechal; già nel match del girone d'andata aveva saputo metterci in grande difficoltà". (ANSA).