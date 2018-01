Mostre: arte contemporanea a La Stanza

(ANSA) - BOLZANO, 6 GEN - Kiddy Citny e Ugo Dossi, due dei massimi esponenti dell'arte contemporanea tedesca e dell'intero panorama internazionale, saranno i protagonisti dei due eventi clou del 2018 all'Espace La Stanza di Bolzano. Lo spazio espositivo del circolo culturale La Stanza presieduto da Pietro Marangoni festeggerà quest'anno i suoi 15 anni di attività con un calendario di 14 mostre.

Tra le mostre anche un omaggio che sarà dedicato al noto fotografo e documentarista bolzanino Lucio Rosa autore di straordinari reportage dall'Africa e dal deserto del Sahara.

All'Espace non si terranno, come di consueto, solo mostre, ma anche altri appuntamenti culturali, quali un ciclo di conferenze 'Il mondo in una stanza. Sguardi verso nuove pagine', curate da Adel Jabbar con un focus culturale dedicato alle nuove realtà culturali che operano in Italia e che è giunto alla sua ottava edizione. (ANSA).