Incendio in casa, salvi mamma e due bambini

(ANSA) - BOLZANO, 6 GEN - Un incendio in un condominio a Caldaro, in Alto Adige, ha causato ustioni a una donna e ai suoi due figli, ma risultano tutti e tre salvi. Le fiamme sono divampate nel giroscale, davanti alla porta del loro appartamento, e la donna, 44 anni, è riuscita a portare in salvo entrambi i bambini, di 5 e 7 anni.

Le ustioni più serie sono state riportate dalla donna, che non risulta comunque in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco volontari della zona per spegnere il rogo. (ANSA).