Atletica leggera: Ciaspolada a Mestri e Andreu Trias

(ANSA) - TRENTO, 6 GEN - Il trentino Cesare Maestri e la catalana Laia Andreu Trias bissano il successo dello scorso anno e salgono sul gradino più alto del podio della Ciaspolada. La 45/a edizione della storica manifestazione della Val di Non,li ha visti centrare rispettivamente la seconda e la quarta affermazione personale nella classicissima della Befana, tornata quest'anno sul percorso originario di 7,8 chilometri, dalla piana di Romeno a Fondo.

In 2.300 si sono presentati ai nastri di partenza, tra cui anche molte penne nere, in virtù del gemellaggio con l'Adunata nazionale degli alpini in programma a Trento a maggio. Maestri, ventiquattrenne trentino di Bolbeno, ha fatto gara a sé e ha staccato i diretti concorrenti alla vittoria già al secondo chilometro, per poi proseguire in solitaria fino al traguardo, tagliato dopo 18'38" di gara. Più combattuta la gara femminile, che ha vissuto sul testa a testa tra la catalana Laia Andreu Trias e la toscana Anna Laura Mugno. (ANSA).