Valanghe: pericolo forte in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 5 GEN - Pericolo valanghe forte di grado 4 su 5 in Alto Adige lungo la cresta di confine. La situazione rimane critica per il possibile distacco spontaneo di valanghe anche di grandi dimensioni. La neve fresca e quella ventata non si sono legate bene con il manto sottostante, cosa che può provocare il distacco già con un debole sovraccarico. Con l'aumento della quota aumentano anche le zone di pericolo e la loro fragilità, comunica il bollettino valanghe della Provincia di Bolzano. Nel resto del territorio altoatesino e nelle Dolomiti il pericolo valanghe è marcato di grado 3. Per pericolo valanghe rimangono chiuse la strada statale passo Rombo dal bivio per Corvara in Passiria. Per sicurezza sono state chiuse in Alta Val Venosta la strada provinciale Val Senales da Vernago, la provinciale tra Burgusio a Slinigia, la strada Vallelunga da Curon e la provinciale Resia che porta a Roja. Per distacco artificiale di valanghe sarà chiusa in mattinata a tratti la strada statale Passo Stelvio e la statale Solda.