Valanga: 3 alpinisti sfiorati Val Badia

(ANSA) - BOLZANO, 5 GEN - Tre sciatori sono stati sfiorati da una valanga in Val Badia, in Alto Adige. Gli alpinisti erano partiti per un'escursione sul Sass de Putia (2.875 metri) quando verso mezzogiorno si è staccata una slavina dalla montagna.

Fortunatamente tutti i tre sono riusciti a mettersi in salvo.

Hanno riportato ferite lievi. L'elicottero dell'Aiut Alpin li ha riportati a valle.

Sulle Dolomiti il pericolo valanghe è marcato di grado 3. Due giorni fa in Val Venosta una valanga ha travolto e ucciso una turista tedesca di 45 anni e la sua figlia di 11 anni.