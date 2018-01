Turismo: fiducia continua a migliore

(ANSA) - BOLZANO, 5 GEN - Nel settore turistico altoatesino il clima di fiducia continua a migliorare. Ciò emerge dall'edizione autunnale del Barometro dell'economia dell'Ire - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. Nel 2017 il numero di presenze è ulteriormente cresciuto e nove imprese su dieci segnalano una redditività soddisfacente. Anche per il 2018 gli operatori sono ottimisti.

Il clima di fiducia rimane però modesto tra i gestori di bar e caffè, spiega una nota.

Negli ultimi anni il settore turistico altoatesino ha registrato numeri da record. Nel 2016 vi furono oltre 31 milioni di pernottamenti e i dati provvisori del 2017 segnalano un ulteriore incremento: tra gennaio e ottobre si sono contate quasi 29,8 milioni di presenze, con una crescita del 2,9 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'aumento riguarda in particolare i pernottamenti dei turisti italiani (+4 percento), ma anche le presenze di ospiti stranieri sono in crescita.