Tour de Ski chiude domani e domenica

(ANSA) - TRENTO, 5 GEN - Chiude con le gare di domani e domenica il 12/o Tour de Ski, che inizia domani pomeriggio al centro del fondo del lago di Tesero, in Trentino.

Dario Cologna viene dato come favorito per il successo finale assieme al russo Ustiugov, in dubbio per un mal di schiena, ma certamente partente anche perché la posta in palio è troppo grande, anche dal punto di vista economico (477.000 euro totali con 46.852 euro al primo classificato). L'azzurro Francesco De Fabiani potrà dire la sua, fiducioso dopo avere brindato al terzo posto di Oberstdorf (Germania). "La gara di domani - ha affermato - è il mio obiettivo per il Tour de Ski. Da quella dipenderà anche la mia partecipazione alla Final Climb. La pista fiemmese è una delle più dure ma anche la mia preferita dal punto di vista tecnico. Darò il massimo".

Al femminile occhi puntati su Oestberg e Weng. (ANSA).