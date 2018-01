Sci: Lindsey Vonn e Christof Innerhofer si allenano insieme

(ANSA) - TRENTO, 5 GEN - "È la prima volta che mi alleno sulla La VolatA, una pista completa e impegnativa, anche se oggi ho fatto solo pochi giri. Ringrazio il team Italia per l'ospitalità nel tracciato. È stata una bella opportunità potersi allenare con alcuni atleti italiani di punta e assieme alle mie compagne del team Usa. Una location ideale per il training, con piste di livello, in un ambiente straordinario e con un'accoglienza tipica italiana. Tornerò sicuramente". È il commento di Lindsey Vonn, oggi in allenamento di SuperG con Christof Innerhofer al Passo San Pellegrino, in Trentino.

Vonn resterà fino a domenica, mentre per gli azzurri Christof Innerhofer, Peter Fill e Werner Heel si è trattata dell'ultima giornata di allenamento in Val di Fassa. Fino a ieri era presente anche il vincitore della discesa di Bormio, Dominik Paris, che ha anticipato il ritorno nella sua Val d'Ultimo per prepararsi alle prossime gare di Coppa del Mondo, in calendario a Wengen con le prime prove dal 9 gennaio. (ANSA).