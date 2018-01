Pallavolo: Trentino Volley batte Padova 3-0

(ANSA) - TRENTO, 5 GEN - "Abbiamo dovuto fare i conti con qualche problema fisico proprio nell'immediata vigilia, quindi a maggior ragione questo è un risultato importantissimo". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, dopo la vittoria di ieri sera al PalaTrento su Padova per 3-0, nel 15/o turno di SuperLega.

"Sono felice - ha aggiunto - perché questo match nascondeva molti rischi, che siamo stati bravi a gestire bene, affrontandoli con lo spirito giusto in ogni momento. Forse non siamo stati sempre belli, ma otto vittorie consecutive in campionato sono un importante segnale di continuità che va sicuramente celebrato". (ANSA).