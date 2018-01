Musei: gli enigmi di Majorana in gioco, con una escape room

(ANSA) - TRENTO, 5 GEN - Per la prima volta in Europa gli enigmi della scomparsa del fisico Ettore Majorana si materializzano in una escape room. Si tratta di una stanza itinerante appositamente creata per uno spettacolo teatrale, per continuare a vivere l'esperienza, esplorando una possibilità tutta nuova all'interno di un gioco, che consiste nel risolvere enigmi, rompicapo e indovinelli per trovare una via d'uscita dalla stanza. L'appuntamento è a Trento dal 9 gennaio al 2 febbraio, al Palazzo delle Albere, organizzato dal Muse, il Museo di scienze.

L'iniziativa, denominata 'Cryptlocked Majorana' è legata a uno spettacolo messo in scena dall'orchestra Haydn, il 20 e 21 gennaio al Teatro Sociale di Trento. Prende punto dallo spettacolo teatrale 'Ettore Majorana. Cronaca di infinite scomparse', che focalizza l'attenzione sulla sparizione misteriosa dello scienziato siciliano. (ANSA).