Minniti, Brennero? Kurz non lungimirante

(ANSA) - BERLINO - "Non è stato molto lungimirante arrivare con i carri armati al Brennero, proprio mentre l'Italia aveva preso seriamente la politica sui profughi. Qual era il messaggio? Voleva essere un incoraggiamento? Direi allora che io non l'ho inteso come tale". Il ministro dell'Interno Marco Minniti risponde così, in un'intervista a die Welt, alla domanda su che opinione abbia del nuovo cancelliere austriaco, Sebastian Kurz.