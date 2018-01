Cooperative: Di Maio, ho molto rispetto per il movimento

(ANSA) - TRENTO, 5 GEN - "Ho molto rispetto per il movimento cooperativo". Così il candidato premier M5s, Luigi Di Maio, in visita stamani alla Cooperazione Trentina. Il leader del Movimento 5 Stelle, dopo la visita di ieri a Bolzano, è arrivato a Trento, accompagnato dal deputato del partito Riccardo Fraccaro, eletto in Trentino, e dal consigliere provinciale trentino Filippo Degasperi.

Ha incontrato i vertici della Federazione della Cooperazione, e l'Associazione Artigiani. Il pomeriggio prevede visite a un'azienda agricola e a una commerciale fuori dal capoluogo e un incontro pubblico serale a Rovereto. (ANSA).