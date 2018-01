Ciaspolada domani con 2.300 concorrenti, 45/a edizione

(ANSA) - TRENTO, 5 GEN - La Ciaspolada torna sul percorso classico e lo farà accogliendo i 2.300 concorrenti che hanno risposto all'appello della regina delle manifestazioni popolari sulla neve. Domattina alle 10.30 scatterà la 45/a edizione, che vedrà schierati ai nastri di partenza tutti i migliori interpreti della disciplina, a partire dai campioni in carica Cesare Maestri e Laia Andreu Trias, che per confermarsi dovranno superare la concorrenza dei numerosi e agguerriti avversari.

Per l'appuntamento, l'Alta Val di Non e il percorso di circa otto chilometri disegnato tra la piana di Romeno e l'abitato di Fondo si presenteranno completamente imbiancati grazie alle recenti e copiose nevicate.

La Ciaspolada numero 45, inoltre, farà da prologo all'adunata nazionale degli alpini in programma a Trento nel mese di maggio, con una classifica speciale dedicata ai concorrenti che appartengono alle sezioni Ana di tutta Italia. (ANSA).