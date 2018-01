Svp, doppio passaporto con spirito europeo

(ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - "E' fuori discussione lo spirito europeo della richiesta di doppia cittadinanza italo-austriaca per i sudtirolesi. Sono perciò fuori luogo insinuazioni nazionaliste, secessioniste oppure revisioniste, come anche passi affrettati". Lo ha detto il segretario Svp Philipp Achammer. "Alcune recenti uscite in Alto Adige hanno più danneggiato che aiutato", ha aggiunto.

Secondo il governatore Arno Kompatscher, "anche in questa questione l'Alto Adige si deve distinguere per la sua capacità di vedere nel pluralismo un arricchimento e non un limite".

"L'Alto Adige - ha ricordato - ha molti amici in Europa, a Roma come anche a Vienna, Berlino e Bruxelles. Lo ha dimostrato la grande attenzione prestata alla posizione altoatesina sulla questione catalana. Ho l'impressione che a volte manca in Alto Adige questa consapevolezza", ha concluso.