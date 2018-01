Svp, patto locale pro autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - La Svp punta, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, a un patto locale con forze pro autonomia. Lo ha detto il segretario del partito di raccolta dei sudtirolesi, Philipp Achammer, in occasione della tradizionale conferenza stampa di inizio anno. Achammer ha ricordato l'accordo "Insieme per le Autonomie" del 2013 con Pd, Patt e Upt e ha confermato che ci sono contatti in corso per arrivare presto ad un accordo.

"Ovviamente puntiamo sulle forze che in passato si sono posizionate a favore delle autonomie e non su quelle che improvvisamente dichiarano ad esserlo", ha aggiunto Achammer.

"Con la nuova legge elettorale - ha ricordato - è invece venuta meno la necessità di accordi nazionali, mentre nel 2013 fu indispensabile a causa del premio di maggioranza".