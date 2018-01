Sacchetti bio: Cna Trentino Aa, fare modificare legge

(ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - "La Cna intende fare modificare il provvedimento sui sacchetti biodegradabili già dalla prossima legislatura". Ne dà notizia la Cna del Trentino Alto Adige, riportando l'iniziativa già partita a livello nazionale.

La Cna agroalimentare, viene riferito ha predisposto una circolare per le imprese del settore. "I prezzi dei sacchetti di frutta e verdura varieranno da un minimo di 2 fino a un massimo di 10 centesimi. I sacchetti, rigorosamente biodegradabili, non potranno essere riutilizzati una seconda volta. Il divieto è imposto per motivi igienici, anche se i critici del provvedimento - sottolinea la Cna - sostengono che sia una scelta dettata più dai ricavi per lo Stato che per motivi di sicurezza alimentare e ambientale. Non è un mistero che parte del ricavo generato dalla vendita dei sacchetti a pagamento sarà poi girato alle casse dello Stato dagli esercenti sotto forma di Iva e imposta sul reddito". (ANSA).