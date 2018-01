Rifiuti: Seab ritira il Tetra Pak

(ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - A partire da gennaio 2018, la Seab offre ai cittadini di Bolzano e Laives una nuova modalità di raccolta dei contenitori Tetra Pak. Si tratta delle confezioni in poliaccoppiato per latte, succhi, bevande e altri alimenti.

Questi d'ora in poi possono essere consegnati all'Ecomobile Seab che nell'arco di un mese sosta in più di 70 punti sparsi in tutta la città di Bolzano, e ogni ultimo venerdì del mese in 8 punti a Laives e sue frazioni.

Resta comunque possibile la consegna di queste confezioni ai centri di riciclaggio. Unico accorgimento per una corretta raccolta dei contenitori Tetra Pak: risciacquarli e appiattirli per ridurne il volume. Finora, l'Ecomobile era dedicata esclusivamente alla raccolta dei rifiuti pericolosi. D'ora in poi si aggiunge la raccolta dei contenitori Tetra Pak, mentre altri rifiuti come piccoli elettrodomestici, pentole, piatti e così via non possono essere consegnati all'Ecomobile. (ANSA).