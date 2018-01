Polfer Verona-Trentino Aa, 2.894 stranieri rintracciati

(ANSA) - TRENTO, 4 GEN - Il compartimento di polizia ferroviaria per Verona e il Trentino Alto Adige nel 2017 ha proseguito i servizi congiunti di vigilanza e scorta anche sui treni viaggiatori transfrontalieri con il concorso delle polizie di Austria e Germania, per prevenire attività illecite a carattere transnazionale, con particolare riferimento all'immigrazione clandestina. Le attività congiunte, oltre a quelle ordinarie, svolte in stazione e a bordo treno, hanno permesso di rintracciare complessivamente 2.894 stranieri in posizione irregolare e di scortare 3.386 treni sulla tratta Trento - Brennero.

I dati sono stati diffusi dalla Questura di Trento, all'interno del bilancio tracciato dalla polizia ferroviaria per lo scorso anno. (ANSA).