M5s: Di Maio, ci sarà grande partecipazione per uninominali

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Dobbiamo capire quanti parlamentari eleggeremo ma intanto nei collegi uninominali ci aspettiamo una grande partecipazione per abbattere questa accozzaglia di partiti". Così il candidato premier M5s Luigi Di Maio in un video registrato durante il viaggio per raggiungere Bolzano per incontri elettorali.