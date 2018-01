Ferrovie: Rfi, meno treni linea Fortezza - San Candido

(ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - La Rete Ferroviaria Italiana ha attivato il piano neve e gelo sulla linea Fortezza - San Candido, dove sono presenti al suolo circa 50 centimetri di neve.

Il piano, secondo quanto riferiscono le ferrovie, prevede una riduzione dei treni in circolazione, in stretta relazione all'andamento delle condizioni meteorologiche, oltre a specifiche misure tecniche e organizzative per garantire la regolarità del servizio ripianificato. Al momento è prevista la circolazione di un treno ogni 90 minuti.

La Rfi invita a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni in relazione all'evolversi delle condizioni meteorologiche, anche attraverso la sezione Infomobilità del proprio sito web e i mezzi di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it, FSNewsRadio dal sito web FSItaliane.it, e su twitter @FSnews_it. (ANSA).