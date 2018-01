Basket: EuroCup, Aquila batte Zagabria 83-72

(ANSA) - TRENTO, 4 GEN - "Sono molto contento per due motivi: il primo è aver vinto una partita non giocata benissimo, una partita 'cattiva'. Il secondo motivo è che per rimetterci in carreggiata siamo partiti dalla testa, abbiamo fatto uno sforzo psicofisico davvero notevole". Così il coach dell'Aquila Basket Trento, Maurizio Buscaglia, dopo la vittoria di ieri sera per 83-72 contro Zagabria nella Top 165 di EuroCup.

""Abbiamo fatto molta fatica - ha spiegato - ad entrare nel match, anche perché non è mai facile adattarsi in fretta a piani partita diversi giocando con questi ritmi di calendario. Nel secondo tempo abbiamo avuto un approccio differente e preso confidenza dal punto di vista fisico. Abbiamo attaccato meglio perché nel primo tempo i giocatori volevano andare subito al ferro ma avevamo bisogno di utilizzare il campo in orizzontale, cosa che ha premiato Hogue nella seconda metà, grazie anche all'appoggio dei compagni. Ci tengo a sottolineare la prestazione di Gomes". (ANSA).