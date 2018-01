Seab, no sacchetti bio nell'umido

(ANSA) - BOLZANO, 3 GEN - I cosiddetti "sacchetti ecologici" non sono adatti per la raccolta dell'organico a Bolzano. Lo ribadisce la Seab. I rifiuti organici raccolti da Seab devono essere forniti all'impianto di fermentazione di Lana, dove vengono trasformati in biogas e compost. "Il tempo di degradazione di questi sacchi ecologici, significativamente più lungo rispetto agli altri materiali raccolti, influirebbe sull'intero processo", spiega la Seab. "Inoltre, questi sacchi spesso si incastrano tra le lame del frantumatore causando dei guasti al sistema".

Per evitare eventuali multe, i bolzanini sono invitati a utilizzare esclusivamente i sacchetti di carta forniti dalla Seab. Questi sacchetti vengono distribuiti con frequenza annuale a tutte le famiglie di Bolzano e si possono inoltre ritirare gratuitamente agli sportelli Seab di via Lancia. In alternativa possono essere utilizzati solo sacchetti di carta per alimenti senza finestre in nylon (per esempio, quelli del pane).