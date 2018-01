Sci: Lindsey Vonn al Passo S.Pellegrino

(ANSA) - TRENTO, 3 GEN - Mentre gli azzurri Christof Innerhofer, Dominik Paris, Peter Fill e Werner Heel hanno iniziato stamattina gli allenamenti al Passo San Pellegriuno, in Trentino, da domani e fino al 7 gennaio la star indiscussa dello sci alpino femminile Lindsey Vonn sarà in azione insieme alla nazionale italiana maschile. Una nuova sfida, o più semplicemente un altro modo di esplorare i propri limiti, per la bella e fortissima campionessa americana che da molti anni chiede di poter gareggiare con i colleghi uomini, allenandosi regolarmente con loro.

"Venga pure, l'aspettiamo con piacere - ha detto Innerhofer -. Al Passo San Pellegrino ci sono numerose piste dove poter mettere alla prova le proprie doti tecniche e di velocità".

Nel frattempo prosegue anche l'allenamento delle azzurre, fra le altre Elena Fanchini, Nadia Fanchini, Johanna Schnarf e Verena Stuffer, che resteranno in Val di Fassa fino al 7 gennaio per preparare i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo.