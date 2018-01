Musei: Mag e Civica Arco ingressi promozionali

(ANSA) - RIVA DEL GARDA (TRENTO), 3 GEN - Il Museo di Riva del Garda sarà visitabile fino al 7 gennaio dalle 10 alle 18 con un biglietto di ingresso pari 1,50 euro, mentre alla Galleria Civica Segantini di Arco si potrà accedere fino al 14 gennaio (lunedì chiuso), sempre dalle 10 alle 18, al prezzo simbolico di 1 euro. Prosegue così la promozione che il Mag ha lanciato nelle sue sedi in occasione delle festività e in vista dell'imminente chiusura stagionale degli spazi espositivi. Oltre ai percorsi permanenti Pinacoteca, Archeologia e Storia e alla torre del mastio, al Museo di Riva del Garda si può vedere in questo periodo la mostra fotografica 'Nuovi sguardi gardesani' di Edoardo Delille, Gabriele Galimberti e Paolo Woods, a cura di Giovanna Calvenzi.

Alla Galleria Civica Segantini di Arco sono invece visitabili il percorso permanente Segantini e Arco e la mostra curata da Alessandra Tiddia del Mart di Rovereto 'Segantini e i suoi contemporanei. Temi e figure dell'Ottocento'. (ANSA).