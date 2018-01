Mostre: ultimi giorni per 'Sul set' a Trento

(ANSA) - TRENTO, 3 GEN - Si conclude con un focus sull'immagine e i ruoli della donna negli Anni Cinquanta l'esperienza della mostra 'Sul set. Fotoromanzi, genere e moda nell'archivio di Federico Vender', allestita a Trento nella cornice di Palazzo delle Albere fino a domenica 7 gennaio (mercoledì, giovedì e venerdì con orario 10-18, sabato e domenica 10-19).

Per l'ultimo fine settimana di apertura, venerdì 5 e sabato 6 gennaio alle 16, il programma prevede infatti due conversazioni e visite guidate con la curatrice Katia Malatesta sui temi della fotografia, dell'emancipazione femminile e della moda.

L'iniziativa propone un percorso originale nel patrimonio dell'archivio fotografico storico della Soprintendenza per i beni culturali, valorizzando l'opera di un grande fotografo che alla metà del Novecento si distinse anche come direttore della fotografia nel contesto dell'età dell'oro del fotoromanzo, contributo tutto italiano alla nuova cultura di massa. (ANSA).