Maltempo: fitta nevicata a Trento

(ANSA) - TRENTO, 3 GEN - Seconda nevicata a Trento in tre giorni, dopo quella della mattina di Capodanno. Fiocchi fitti scendono da poco prima delle 14 anche in città. La neve intanto sta interessando tutto il Trentino del nord e le cime più alte.

La neve dovrebbe lasciare il posto alla pioggia già nel pomeriggio, per tornare però in città già nella mattina di domani. (ANSA).