In fiamme carroattrezzi a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 3 GEN - I carabinieri di Merano sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in via Zuegg, unitamente ai vigili del fuoco volontari, per un incendio che ha interessato un carroattrezzi parcheggiato lungo la strada. L'incendio ha parzialmente danneggiato il mezzo. Nessun ferito o altro danno a strutture o mezzi. Sulle cause sono in corso accertamenti da parte della compagnia cittadina. L'altra notte erano andate a fuoco due campane per la raccolta differenziata a Merano.