Ue, riunione Monaco per soluzione su camion al Brennero

(ANSA) - BRUXELLES, 3 GEN - L'obiettivo della riunione dell'8 gennaio a Monaco, presieduta dalla Commissione Ue e che coinvolgerà Germania, Austria e Italia, sarà trovare una soluzione "comune" al traffico dei camion al Brennero. E' quanto ha sottolineato una portavoce dell'esecutivo comunitario, dopo le lamentele tedesche in seguito alle misure austriache per ridurre il flusso di mezzi pesanti. "Il traffico lungo il Brennero è una sfida regionale che deve essere affrontata in modo comune", per questo "la Commissione invita gli stati membri a trovare soluzioni operative su cui tutti possano concordare, ed è pronta a fornire assistenza". E' infatti "in questo spirito", ha sottolineato la portavoce, "che questa questione sarà affrontata nell'incontro con tutte le parti coinvolte l'8 gennaio a Monaco", incluse le regioni di Baviera, Tirolo e Sud Tirolo, e "che sarà presieduto da Pat Cox, il coordinatore del Corridoio" Ten-T Scandinavia-Mediterraneo lungo cui si trova il Brennero.(ANSA).