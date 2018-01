Abusi, 50 segnalazioni a Diocesi Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 3 GEN - Dal primo gennaio Maria Sparber è la nuova persona di riferimento per lo sportello di consulenza diocesano per gli abusi sessuali e altre forme di violenza nella Diocesi di Bolzano-Bressanone. Va a sostituire Werner Palla, incaricato come difensore civico indipendente dal 2010. Durante la sua attività si sono rivolte a lui più di 50 persone.

"Le persone - informa la Diocesi - che intendono comunicare un abuso sessuale o uno presunto oppure cercano delle informazioni al riguardo, possono contattare direttamente questa persona di riferimento. Con il suo servizio garantisce riservatezza e trasparenza, offre ascolto e un sostegno competente. La persona di riferimento è un consulente indipendente e libero per assicurare il benessere e la difesa della persona interessata, conforme al diritto canonico e a quello civile. Un Comitato competente la consiglia e la sostiene nel suo lavoro; fanno parte di questo comitato anche esperti laici per garantire sincerità e trasparenza ", conclude la nota.