Terme Merano, presto 5 milioni ospiti

(ANSA) - BOLZANO, 2 GEN - Terme Merano chiude il 2017 con una media giornaliera di 1.115 ospiti. Complessivamente le piscine e le saune di Terme Merano hanno attirato 407.082 visitatori.

Concepita 12 anni fa con una previsione di 350.000 visitatori l'anno, la struttura meranese ha già superato quota 400.000 presenze annue e si accinge a tagliare nel giro di qualche settimana il traguardo dei cinque milioni di ingressi.

Per quanto riguarda la provenienza degli ospiti, circa la metà è residente in Trentino-Alto Adige mentre il rimanente 50% è arrivato da altre regioni italiane o dall'estero. Nel settore Spa & Vital sono stati eseguiti 17.990 trattamenti a base di prodotti naturali dell'Alto Adige come la mela, l'uva o il siero di latte. Il numero dei frequentatori del Fitness Center è arrivato a quota 1.034 iscritti e anche le cifre sull'utilizzo del parcheggio termale sono soddisfacenti.