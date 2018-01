Sci: in val di Peio Campionato nazionale protezione civile

(ANSA) - TRENTO, 2 GEN - La val di Peio ospiterà dal 10 al 13 gennaio la 15/a edizione del Campionato nazionale di sci della Protezione civile.

Oltre alle gare è previsto un convegno (12 gennaio alle ore 17 nell'auditorium delle Terme di Peio) che servirà a fare il punto sullo stato di attuazione della normativa nazionale per il riordino delle disposizioni in materia di protezione civile.

Oggi a Peio si è svolta la presentazione dell'evento che in passato aveva trovato ospitalità a Folgaria, San Martino di Castrozza e Madonna di Campiglio.

"C'è grande soddisfazione e orgoglio - ha detto l'assessore alla Protezione civile e sport, Tiziano Mellarini - da parte di questa terra per essere nuovamente sede di questo evento. Una rinnovata presenza che certifica i nostri luoghi, le piste e le nostre capacità organizzative e anche un riconoscimento al sistema della Protezione civile trentina, un presidio di sicurezza fondamentale capace di esprimere modelli di eccellenza, che rappresentano motivo di orgoglio per l'intero Paese".