A22, code e rallentamenti fra S.Michele e Affi

(ANSA) - TRENTO, 2 GEN - Traffico in aumento, con code e rallentamenti, da questa mattina lungo l'Autostrada del Brennero, in direzione sud, fra i caselli di San Michele all'Adige e Affi. Sono gli effetti dei primi rientri dalle vacanze di Capodanno nelle località sciistiche.

Code e rallentamenti sono segnalati anche in direzione nord fra Nogarole Rocca e Rovereto nord.