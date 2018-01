3 giovani arrestati per furti a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 2 GEN - Tre arresti e quattro denunce a piede libero: questo il bilancio dell'operazione "Target", condotta dalla squadra mobile di Bolzano, con la quale è stata sgominata una banda composta da giovanissimi del capoluogo, ritenuti responsabili di diversi furti in esercizi commerciali della città. Tra questi, la spaccata alla yogurteria di via Grappoli del settembre scorso, il furto da Ecosmokers in via Milano e quello alla tabaccheria Europa. Gli indagati hanno tutti un'età compresa tra i 18 e i 20 anni e alcuni di loro erano già noti alle forze dell'ordine. Le misure cautelari, chieste dal sostituto procuratore Axel Bisignano, sono state eseguite tra il 30 e il 31 dicembre.