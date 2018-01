Capodanno: un ferito a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 1 GEN - Un ferito durante i festeggiamenti per Capodanno a Merano. Un 47enne, del Bangladesh, si è ferito a una mano in seguito all'esplosione di un petardo. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Merano e sottoposto ad intervento chirurgico. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri. Per i festeggiamenti di San Silvestro in piazza a Merano il sindaco Paul Rösch aveva vietato l'uso dei botti.