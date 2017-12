Mutkar Edris domina Boclassic

(ANSA) - BOLZANO, 31 DIC - L'etiope Muktar Edris ha dominato la Boclassic 2017, vincendo per la terza volta la corsa di San Silvestro di Bolzano in 28:45, davanti ai due marocchini Soufiane Bouqantar (29:07) e Hicahm Amghar (29:08). L'azzurro Yemane Crippa ha perso un posto sul podio per un suo errore di conteggio dei giri, concludendo poi quarto in 29:25.

Verso la fine del penultimo giro l'italiano ha fatto una volta, staccando i due marocchini e tagliando il traguardo a mani alzate. Con fatica ha poi ripreso il ritmo e ha concluso la gara in quarta posizione. "Chiedo scusa a tutti per questo errore che mi è costato il podio che oggi era davvero a portata di mano. Mi rifarò l'anno prossimo", ha commentato Crippa dopo la gara.