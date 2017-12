As Alto Adige, più personale e telemedicina

(ANSA) - BOLZANO, 31 DIC - L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, dopo la chiusura positiva del bilancio 2017 con un risparmio di circa 1 milione di euro, ha deliberato il bilancio di previsioni per il 2018, "anch'esso consolidato ed equilibrato".

Per il 2018 il Consiglio gestionale dell'Azienda sanitaria ha definito tre priorità che rivestono un'importanza strategica: "la prima di tali priorità è assicurare l'assistenza alla popolazione, che continuerà ad essere di alto livello, ma che sarà però da trasformare in un'assistenza più vicina alla popolazione, prestazioni ambulatoriale e di day hospital piuttosto che ricoveri ed una maggiore partecipazione e responsabilizzazione di pazienti e dei loro familiari".

Sarà rafforzata l'informatizzazione interna, sviluppando offerte di telemedicina, la cartella clinica elettronica ed i servizi online. Nel 2018 si investirà anche nell'assunzione di nuovo personale. E' previsto un aumento di quasi il 4% dei costi per il personale, che in totale ammontano a 22 mln. di euro.