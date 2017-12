Monta catene da neve,schiacciato da auto

(ANSA) - BOLZANO, 30 DIC - Un uomo di 75 anni di Bronzolo, Walter Pizzini, è morto schiacciato dalla propria macchina. Per percorrere una stradina di montagna a Verano (1.204 metri), nel Meranese, alle ore 22 si è fermato per montare le catene da neve. Probabilmente l'uomo non ha tirato il freno a mano ed è così finito sotto la vettura, riportando ferite gravissime. Poco dopo è morto sul posto. Sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi, la Croce Bianca, il soccorso alpino e l'elicottero dell'Aiut Alpin.